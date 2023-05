Salernitana, ad Empoli senza tre pedine: Sousa studia le alternative Mazzocchi dovrebbe essere impiegato sull'out mancino per sostituire Bradaric

Archiviato il pari contro la Fiorentina, la Salernitana ha già iniziato il percorso di avvicinamento alla trasferta di lunedì in casa dell'Empoli. I toscani ieri sera hanno battuto 3-1 il Bologna, agganciando in classifica proprio il cavalluccio marino a quota 35 punti. La sfida del “Castellani”, dunque, potrebbe mettere in palio la salvezza per le due formazioni che stanno attraversando momenti differenti: i toscani con il successo di ieri si sono messi alle spalle un periodo difficile; i granata sono reduci da dieci risultati utili consecutivi. Sousa, però, dovrà fare i conti con assenze pesanti: in difesa mancherà Gyomber, alle prese con un problema al flessore la cui entità dovrà essere appurata in queste ore. Ai box anche Candreva, fermatosi per un fastidio al polpaccio. Sulla sinistra, inoltre, mancherà per squalifica Bradaric. Il tecnico portoghese potrebbe impiegare Mazzocchi sull'out mancino con Sambia a destra; Troost-Ekong in difesa e Botheim e Kastanos nel ruolo di trequartista. In mediana dovrebbe rivedersi Vilhena accanto a Coulibaly.