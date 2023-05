Salernitana sportiva: i complimenti via social al Napoli per lo scudetto I messaggi pubblicati dalla società e dai calciatori del club granata

"Il Presidente Iervolino, il direttore De Sanctis, il mister Sousa e tutta l’U.S. Salernitana 1919 si congratulano per il successo del SSC Napoli per la vittoria del suo terzo scudetto. Un orgoglio per Napoli, per i suoi tifosi, per la città e per tutto il Sud". È il tweet con cui la U.S. Salernitana 1919 fa i complimenti ai cugini partenopei, il giorno dopo il raggiungimento del terzo tricolore.

Un post che prova a stemperare anche un po' di tensioni, legate in particolare all'atteggiamento avuto da una frangia dei tifosi napoletani che ha mal digerito le legittime richieste di rispetto della Salernitana, e lo "sgambetto" all'84esimo fatto da Boulaye Dia quando ormai la festa era pronta a esplodere.

Le congratulazioni individuali di Sousa e dei giocatori granata

Oltre alla società, anche alcuni singoli della Bersagliera hanno condiviso, sui social, alcune congratulazioni. In primis, c'è mister Sousa che condivide una foto della settimana precedente - giorno in cui si è svolto il derby campano - con i due tecnici, Sousa e Spalletti, in posa per le foto di rito. Le parole del tecnico sono chiare: "Congratulazioni al Napoli per la vittoria del Campionato e complimenti al collega Luciano Spalletti per aver condotto la squadra verso questo storico traguardo. Questo successo rende merito al tuo talento ed al tuo duro lavoro"!

Tra i giocatori, il leggendario "Memo" Ochoa si è congratulato con il connazionale Lozano, una delle frecce offensive del Napoli. Poi, il capitano dei granata Paco Mazzocchi si complimenta con il suo omologo partenopeo Di Lorenzo, affermando quanto le loro strade siano state simili e quanto abbia ispirato una nuova generazione di giovani. Infine, anche Troost-Ekong si congratula con il gioiello del Napoli e suo connazionale, Victor Oshimen.