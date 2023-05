Salernitana: rebus difesa ed esterno in vista della trasferta di Empoli La rifinitura di domani servirà al tecnico per sciogliere gli ultimi dubbi

Paulo Sousa sfutterà la rifinitura di domani mattina per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione in vista del match di lunedì sera in casa dell'Empoli. Una sfida importante per il cavalluccio marino che va a caccia dell'undicesimo risultato utile consecutivo per provare a blindare la salvezza. I dubbi principali di Sousa riguardano la difesa: Troost-Ekong ieri ha subito un colpo in allenamento la cui entità sarà appurata in queste ore. Se il nigeriano non dovesse farcela, Sousa ripartirebbe dal terzetto formato da Daniliuc, Lovato e Pirola. L'assenza per squalifica di Bradaric, inoltre, costringerà la Salernitana a rivedere l'assetto sulle corsie esterne: da capire se sarà Sambia o Mazzocchi a giocare a piede invertito sulla sinistra. Il calciatore napoletano ha ricoperto questo ruolo per tutta la prima parte di stagione, conquistando anche la convocazione in Nazionale. Ma Sousa potrebbe anche decidere di provare il francese in quella zona di campo.