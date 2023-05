Empoli-Salernitana: dati, statistiche e curiosità del match del "Castellani" I granata possono archiviare la pratica salvezza contro una squadra in cerca dello stesso obiettivo

I granata possono definitivamente archiviare la pratica salvezza quando mancano cinque giornate al termine del campionato e anche se Sousa chiede di non guardare alla classifica, l'occhiata sui numeri è inevitabile. La Salernitana chiuderà la 34esima giornata con - almeno - otto punti di distacco dalla terzultima (Spezia ed, eventualmente, Verona). Stesso discorso vale per l'Empoli che con la vittoria nell'ultimo turno di campionato è riuscito ad agganciare proprio la Bersagliera al quattordicesimo posto. Sarà una partita in cui, con buona probabilità, si cercherà più di "non prenderle" che di darle, considerando che in questa fase del campionato e considerate le distanze dalle dirette concorrenti per la salvezza, anche un punto pesa tantissimo.

Empoli con il freno a mano tirato contro una Salernitana sempre più lanciata verso la salvezza

La Salernitana affronta una squadra che, nel girone di ritorno, ha trovato non poche difficoltà. L'Empoli ha rallentato - e di molto - il proprio passo. Prendendo in esame le ultime quindici giornate, la formazione toscana ha raccolto solo tre vittorie e quattro pareggi, a fronte di ben otto sconfitte. Un rendimento quasi da retrocessione ma che non dovrebbe portare ad harakiri dell'ultima ora a causa della lentezza delle ultime della classe. L'Empoli ha un problema notevole nel reparto offensivo, con il suo principale bomber, Cambiaghi, autore di appena cinque reti. Complessivamente, la squadra di Zanetti ha messo a referto 29 reti, risultando uno degli attacchi meno prolifici di tutta la Serie A (16esima per gol fatti). Regge, invece, la fase difensiva, con 43 reti subite nell'arco delle 33 giornate fin qui disputate. Pur trattandosi di più di un gol subito a partita, la compagine empolese ha mostrato di poter avere una buona solidità e organizzazione difensiva.

I granata si presentano al Castellani con il morale a mille e l'obiettivo della permanenza a un passo. Da quando Sousa è arrivato sulla panchina granata - senza contare il match con la Lazio, in cui non ha praticamente avuto tempo per apportare dei correttivi -, la Salernitana ha avuto un ruolino di marcia straordinario. In questo momento detiene la seconda striscia di imbattibilità più lunga in tutti i principali campionati europei (dietro solo al Manchester City di Pep Guardiola) e in una classifica parziale delle ultime dieci giornate la Salernitana si colloca al nono posto. Un grande contributo viene chiaramente dai suoi leader tecnici, il paratutto Guillermo Ochoa e il bomber più prolifico nella storia granata in massima serie: Boulaye Dia. Il senegalese vive uno stato di forma semplicemente eccezionale e la tripletta rifilata alla Fiorentina sotto gli occhi incantati dell'Arechi ha fatto schizzare - ulteriormente - le quotazioni del numero 29, attualmente terzo nella classifica marcatori e alle spalle di due top player del campionato italiano come Oshimen e Lautaro Martínez.

Sfida tra numeri uno: Vicario contro Ochoa

La sfida più avvincente di giornata potrebbe essere quella tra i due estremi difensori. Da un lato, la leggenda Guillermo Ochoa. Dall'altro, uno dei talenti più cristallini degli ultimi anni del calcio italiano, Guglielmo Vicario. L'anno scorso, lo stesso Vicario si rese protagonista di una partita straordinaria contro la Salernitana, "facendo gli interessi" del suo Cagliari che, alla fine, non riuscì a spuntarla nella corsa salvezza. Sia Ochoa che Vicario hanno la stessa percentuale di parate effettuate (70% dei tiri diretti nello specchio). Il guardameta messicano ha già respinto o bloccato 63 tiri in appena 16 partite (quasi 4 parate in media a match). Vicario, invece, interviene di meno (79 parate in 26 gare, ovvero 3 interventi a partita).

Gli ultimi precedenti nel segno dell'equilbrio

Empoli e Salernitana si sono affrontate molte volte negli ultimi anni. Le due formazioni hanno vissuto la gioia di tornare nella massima serie nello stesso anno (2020/2021). Se ci si limita solo alla Serie A, si nota come tra i toscani e i campani ci sia stato sempre un sostanziale equilibrio, con tre pareggi, una vittoria dei granata e una degli azzurri. Dato curioso è che nei cinque match disputati finora tra le due compagini nella massima serie, entrambe le formazioni sono sempre andate in gol.

04-10-1998 Salernitana Empoli 1 - 1

14-02-1999 Empoli Salernitana 2 - 3

23-10-2021 Salernitana Empoli 2 - 4

14-05-2022 Empoli Salernitana 1 - 1

05-09-2022 Salernitana Empoli 2 - 2