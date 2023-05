Empoli-Salernitana, granata al "Castellani" per chiudere la pratica salvezza Alle 18.30 sfida in terra toscana: le probabili formazioni

La Salernitana vuole provare a chiudere la pratica salvezza ed il primo match point capita stasera (ore 18.30) in casa dell'Empoli. I toscani sono appaiati in classifica con il cavalluccio marino e scenderanno in campo con la stessa ambizione.

La Salernitana dovrà fare i conti con le assenze dello squalificato Bradaric e con quelle degli infortunati Candreva, Gyomber, Crnigoj, Valencia e Fazio. Non a caso il tecnico portoghese ha inserito nella lista dei convocati anche il centrocampista della Primavera, Sfait, compagno di reparto di Antonio Pio Iervolino. Nonostante tutto Sousa non cambierà assetto: nel 3-4-2-1 iniziale dovrebbe trovare spazio Mazzocchi sulla corsia di sinistra, mentre Kastanos dovrebbe vincere il ballottaggio sulla destra con Sambia. Sulla trequarti possibile conferma per Maggiore e Botheim alle spalle di Dia. In difesa, invece, fiducia a Daniliuc, Lovato e Pirola.

Empoli-Salernitana: le probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Cambiaghi, Caputo. A disposizione: Perisan, Ujkani, Cacace, Stojanovic, Walukiewicz, Tonelli, Fazzini, Grassi, Vignato, Henderson, Haas, Satriano, Destro, Piccoli, Pjaca. Allenatore: Zanetti.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Lovato, Pirola; Kastanos, Vilhena, L. Coulibaly, Mazzocchi; Maggiore, Botheim; Dia. A disposizione: Sepe, Fiorillo, Bronn, Sambia, Troost-Ekong, Bohinen, Nicolussi Caviglia, Iervolino, Sfait, Piatek, Bonazzoli. Allenatore: Paulo Sousa.

ARBITRO: Volpi di Arezzo – assistenti: Peretti e Di Monte – IV uomo: Rutella - Var: Fourneau /Avar: Abisso.