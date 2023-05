Salernitana, testa all'Atalanta: Sousa spera nei recuperi di Gyomber e Candreva Senza lo slovacco la difesa è molto più perforabile

Il ko subito ad Empoli dalla Salernitana ha soltanto rallentato il percorso di avvicinamento dei granata alla salvezza. Un traguardo che, con otto lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto, resta abbondantemente alla portata del cavalluccio marino. Dopo il match del “Castellani”, tuttavia, Paulo Sousa ha ribadito la necessità di tenere la barra dritta e di continuare a lavorare per giungere all'obiettivo stagionale. «Questa squadra è stata costruita per salvarsi e dobbiamo continuare a lottare per arrivare al traguardo», ha spiegato Paulo Sousa che spera di recuperare Gyomber e Candreva per la sfida di sabato contro l'Atalanta. Due assenze pesanti che si sono avvertite soprattutto lunedì sera in terra toscana. Senza il difensore slovacco, infatti, la Salernitana ha incassato cinque gol in due partite, mentre nelle precedenti nove aveva incassato appena otto reti. Numeri che confermano la centralità di Gyomber nel progetto tecnico di Sousa. Di sicuro tornerà a disposizione Bradaric: l'esterno croato ha scontato il turno di squalifica e sarà regolarmente in campo contro i nerazzurri. Non ci sarà, invece, Bronn che, ammonito ad Empoli, è stato fermato per un turno dal giudice sportivo.