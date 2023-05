Salernitana, il futuro è già iniziato: ritiro dal 10 luglio a Rivisondoli La squadra granata lavorerà in Abruzzo per quasi un mese

In attesa di conquistare la matematica salvezza, la Salernitana ha già iniziato a programmare il futuro. La società del presidente Danilo Iervolino, come anticipato dall'agenzia Ansa, svolgerà il ritiro pre-campionato a Rivisondoli, in Abruzzo. Il romitaggio estivo si svolgerà dal 10 luglio al 5 agosto. Per il cavalluccio marino si tratterà di una seconda volta a Rivisondoli dove la Salernitana effettuò il ritiro già nel 2018, con Stefano Colantuono in panchina. Le date sono state ufficializzate con una lettera inviata dal club al sindaco di Rivisondoli, Giancarlo Iarussi. Dopo l'esperienza all'estero, dunque, la società campana ha scelto di preparare il prossimo campionato nell'Alto Sangro. A pochi chilometri di distanza, tra l'altro, ci sarà anche il Napoli che, come da tradizione, effettuerà parte del ritiro nella vicina Castel di Sangro.