Mazzocchi "rialza" la Salernitana. E Crnigoj prenota il rientro: «Sono tornato» Sousa spera di recuperare anche Candreva e Gyomber per l'Atalanta

Cancellare in fretta Empoli per arrivare pronti alla sfida di sabato contro l'Atalanta. Paulo Sousa lo ha ribadito alla ripresa, chiedendo massimo impegno e concentrazione ai suoi calciatori. Il passo falso in terra toscana ha lasciato invariata la situazione di classifica del cavalluccio marino che, tuttavia, ha voglia di chiudere quanto prima la pratica salvezza. A risollevare l'umore del gruppo ci ha pensato anche Pasquale Mazzocchi: il capitano, attraverso i social, ha mandato un messaggio ad ambiente e squadra. «Le sconfitte non sono fallimenti ma processi di crescita», le parole dell'esterno napoletano che ha chiamato a raccolta la città. «Sabato tutti all'Arechi», l'invito di Mazzocchi, convinto che «un risultato negativo non possa cancellare tutto il lavoro fatto in questo periodo». Sempre dai social, intanto, è arrivata un'altra buona notizia per Paulo Sousa che, presto, avrà a disposizione anche il centrocampista Domen Crnigoj: lo sloveno ha postato una foto che lo ritrae con le scarpette bullonate ai piedi, il tutto accompagnato da un eloquente “sono tornato”. Si attende di capire, invece, se Gyomber e Candreva potranno essere arruolabili per la sfida di sabato contro l'Atalanta. Entrambi si stanno gestendo e le prossime ore risulteranno decisive per capire se Sousa potrà contare sulla loro esperienza.