Verso Salernitana-Atalanta, la preview del match: dati, statistiche e curiosità Dopo aver sprecato il primo match point per la salvezza, i granata ci riprovano contro la Dea

Dopodomani l'Arechi celebra il suo penultimo atto della stagione. Lo fa contro l'Atalanta di Gasperini, in piena corsa per un piazzamento europeo. Nonostante la recente sconfitta con la Juventus, infatti, gli orobici possono puntare a un immediato rimbalzo e a insidiare i rossoneri allenati da Pioli, attualmente al quinto posto. La bagarre per l'Europa è fitta e include anche la Roma di José Mourinho, che ha ottenuto gli stessi punti dei bergamaschi (58). La Salernitana ne ha conquistati 35 ed è la squadra che, tra quelle ancora involucrate nella corsa salvezza, ad avere le maggiori chance di rimanere nella massima serie. La sconfitta di Empoli ha chiuso una striscia di imbattibilità che durava da ben dieci giornate e ora gli uomini di Sousa dovranno provare a chiudere la pratica davanti al proprio pubblico.

L'Atalanta per il rilancio, la Salernitana per la salvezza

Prendendo in esame le ultime dieci gare di Atalanta e Salernitana, gli orobici stanno mantenendo un ottimo rendimento, con una vittoria ogni due partite. A qeuste si aggiungono due pareggi e tre sconfitte. La Dea segna e subisce quasi nella stessa misura (14 gol fatti e 13 subiti nelle ultime 10 giornate). Paradossale che i granata presentino una differenza reti migliore nello stesso periodo (14 gol fatti e 12 subiti) ma che abbia raccolto, nel complesso, sei punti in meno (frutto di una vittoria, otto pareggi e una sconfitta). Un segno che l'Atalanta, se ha in mano la partita, riesce spesso a portarla a casa anche con il vantaggio minimo di una sola rete.

L'Atalanta non sente la formazione quando gioca fuori casa

Altro punto fortemente favorevole per la formazione bergamasca è il suo altissimo rendimento lontano dalle mura amiche. L'Atalanta è infatti in seconda posizione (ex-aequo con la Lazio) nella speciale classifica delle partite giocate fuori casa, avendo raccolto ben 31 punti (con 9 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte) senza il sostegno del proprio pubblico. Il cammino dei granata in casa è abbastanza positivo e l'Arechi è tornato ad essere un fortino. La Bersagliera ha raccolto 5 vittorie e 5 pareggi nel Principe degli Stadi, segnando un bottino di 21 punti sui 35 totali. Sono però tante anche le sconfitte, raccolte prevalentemente nella prima parte di campionato (6).

Problemi di formazione per entrambe le compagini

Salernitana e Atalanta sono in un buon momento di forma, nonostante vengano entrambe da una sconfitta. Un fattore che accomunerà le due compagini riguarda l'infermeria. Gli orobici potrebbero avere, nel peggiore dei casi, fino a 7 assenze. Tra gli indisponibili vengono segnalati Hateboer, Muratore, Vorlicky e uno degli ex di giornata, Ruggeri. Rimangono in dubbio tre dei giocatori offensivi più importanti dell'Atalanta: l'ex Sassuolo Boga, il forte talento danese Hojlund e il cannoniere nigeriano e rivelazione di quest'anno, Lookman. Probabile che ci sarà qualche recupero, ma Gasperini avrà meno frecce al proprio arco.

Per quanto riguarda i granata, si conferma la defezione di lungo termine di Federico Fazio. Out anche Valencia, che dovrebbe stare fuori fino al termine della stagione. In fase di recupero, invece, Domen Crnigoj. Il tecnico proverà a recuperare anche altre due pedine estremamente importanti come Antonio Candreva e il leader della difesa, Norbert Gyomber.

La Dea è la bestia nera della Salernitana

Incredibilmente, in 14 incontri ufficiali tra granata e nerazzurri, la Salernitana non è mai riuscita a vincere. L'attuale bilancio vede 7 pareggi e 7 vittorie per gli orobici. L'ultima è sicuramente quella più pesante, quell'8-2 che ha di fatto certificato il tracollo della Bersagliera guidata da Davide Nicola. Di seguito, tutti i precedenti, a partire dal più recente.

Serie A 15.01.2023 Atalanta 8:2 US Salernitana 1919

Serie A 02.05.2022 Atalanta 1:1 US Salernitana 1919

Serie A 18.09.2021 US Salernitana 1919 0:1 Atalanta

Serie B 12.06.2004 Atalanta 0:0 US Salernitana

Serie B 18.01.2004 US Salernitana 1:3 Atalanta

Serie B 09.04.2000 - US Salernitana 0:1 Atalanta

Serie B 12.11.1999 - Atalanta 2:0 US Salernitana

Serie B 11.06.1995 - Atalanta 2:1 US Salernitana

Serie B 22.01.1995 - US Salernitana 1:1 Atalanta

Coppa Italia 22.08.1982 - Atalanta BC 0:0 US Salernitana

Serie A 02.05.1948 - US Salernitana 0:0 Atalanta BC

Serie A 23.11.1947 - Atalanta BC 0:0 US Salernitana

Serie B 12.02.1939 - Atalanta BC 3:0 US Salernitana

Serie B - 25.09.1938 - US Salernitana 1:1 Atalanta BC