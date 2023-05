Salernitana-Atalanta, ecco il dispositivo di traffico Si prevede alta affluenza per il big match di domani all'Arechi

Pubblicato il dispostivo di traffico per il match di domani tra Salernitana e Atalanta. Prevista una grande affluenza per il penultimo atto dell'Arechi per questa stagione. Gli uomini di Sousa cercheranno di fare il colpaccio e portare a casa i tre punti per chiudere definitivamente il discorso salvezza. La squadra di Gasperini, però, è in gran forma ed è in piena lotta per un piazzamento europeo. La posta in palio è alta e le due compagini avranno voglia di portare a casa i tre punti. All'Arechi, domani, sarà battaglia vera.

Ecco il dispositivo di traffico per Salernitana-Atalanta

Per le seguenti vie ed aree: Sottopasso di fronte ospedale San Leonardo – Piazzale Bottiglieri (altezza rotatoria Piazzale Settembrino) – Via Degli Uffici Finanziari incrocio Via Allende – Via Dei Carrari – Via Prudenza – Via Fangarielli – Viale Pastore – Viale Giacumbi – Area di parcheggio riservato alla tifoseria ospite – Area di parcheggio antistante il complesso “The Space”Area antistante Novotel:

Si prevede che: a) a far tempo dalle ore 7.00 e sino all’avvenuto deflusso degli spettatori è istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli, fatta eccezione per i soli residenti;

b) a far tempo dalle ore 12.00 e sino all’avvenuto deflusso degli spettatori è istituito li divieto di circolazione per tutti i veicoli, fatta eccezione per i soli residenti.

Per Sottopasso di fronte Ospedale San Leonardo – Sovrappasso Via dei Carrari – Via Fangarielli, angolo Via Degli Uffici Finanziari in direzione stadio Arechi:

si prevede che dalle ore 12.00 e sino all’avvenuto deflusso degli spettatori è istituito li divieto di transito pedonale fatta eccezione per i soli residenti.

Dalle ore 12.30 fino alle ore 15.00 è istituito li senso unico di circolazione con direzione di marcia occidente – oriente sulla Via S. Allende (tratto rotatoria Novotel – Viale Schiavone). Di conseguenza con medesima fascia oraria i veicoli transitanti sulla Via S. Allende e provenienti dalla rotatoria Wenner con direzione occidente, giunti all’altezza di Viale Schiavone non potranno proseguire oltre.

Dalle ore 12.30 alle ore 15.00 i veicoli in uscita da Viale De Marco e Viale Schiavone hanno obbligo di svolta a sinistra; per la stessa fascia oraria è altresì istituito, per i veicoli provenienti dalla Via Gen. Clark con direzione oriente, giunti all’altezza della rotatoria Novotel, l’obbligo di proseguire diritto sulla Via Allende.

Infine, dalle ore 16.15 e fino all’avvenuto deflusso della tifoseria, i veicoli provenienti dalla Via Lungomare Colombo con direzione oriente, giunti all’altezza della Traversa Romano, hanno l’obbligo di svolta a sinistra eccetto i residenti.

Si ricorda che tutte queste variazioni nella viabilità saranno debitamente segnalate attraverso la cartellonistica.