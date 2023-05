Sousa non si ferma: "Altre sfide ci attendono, altre vittorie da conquistare" Le parole del tecnico della Salernitana sulla salvezza conquistata

"Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo: la Salernitana rimane in Serie A per un'altra stagione. Questa è la passione, la determinazione, la resilienza che brucia in noi tutti". Inizia così il post su Instagram del tecnico granata, che poco dopo il triplice fischio dell'incontro Atalanta-Verona ha voluto celebrare la seconda storica salvezza consecutiva della sua Salernitana.

Mister Sousa suona la carica durante la festa: "Siamo la Salernitana"

Sousa ci tiene a fare i ringraziamenti a tutti, piuttosto che soffermarsi su sé stesso. "Grazie ai miei giocatori per la vostra dedizione incrollabile, al nostro Presidente per averci creduto , al nostro Direttore e tutto il suo staff per esserci super preparati profissionale e umanamente al mio staff e a tutta la famiglia granata per il lavoro fondamentale ed instancabile fatto lontano dai riflettori". E ancora, "Grazie alla città di Salerno, ai nostri straordinari tifosi, cuore pulsante della Salernitana. La vostra vicinanza e la vostra fede nella squadra sono la nostra forza. Ora festeggiamo, ma domani torniamo al lavoro. Altre sfide ci attendono, altre vittorie da conquistare. Siamo la Salernitana. #macteanimo".

Sousa guarda al futuro. Iervolino ringrazia il mister per il presente

La chiusura del post fa pensare che nonostante manchi l'ufficialità, mister Sousa sarà alla guida della Salernitana per almeno un altro anno. Tecnico e dirigenza stanno limando i dettagli ma non sembra che ci possano essere intoppi per il rinnovo.

Nel frattempo, si è espresso con grande gioia anche il presidente Danilo Iervolino, che ha voluto esprimere la propria gratitudine verso allenatore e dirigenza: "Un grazie di cuore al nostro mister Sousa che ha saputo dare energia e fiducia ai nostri ragazzi, al nostro direttore De Sanctis per le sue straordinarie e coraggiose intuizioni, al nostro ad Maurizio Milan che con eleganza e caparbietà gestisce le attività della nostra società, a tutti i collaboratori, ed infine ad i nostri Tifosi che sono l’orgoglio e la forza di questa squadra. Grazie a tutti! Il sogno continua".