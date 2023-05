Roma-Salernitana, Sousa vuole regalare una notte Special ai granata Il portoghese lancia i titolarissimi: Candreva e Dia alle spalle di Piatek. Le probabili formazioni

Con la salvezza già in tasca, la Salernitana va a caccia di gioie e soddisfazioni nella Capitale. I granata alle 18.30 affronteranno la Roma in un Olimpico da sold-out. A spingerla ci saranno anche 6mila cuori granata che sperano di festeggiare nel migliore dei modi la permanenza in massima serie. Sousa schiererà comunque la miglior formazione per giocarsi alla pari la sfida contro il collega portoghese Mourinho. Davanti ad Ochoa torna il trio formato da Daniliuc, Gyomber e Pirola. Sulle fasce giocheranno Mazzocchi e Bradaric, con Coulibaly e Vilhena in mediana. Davanti Piatek sarà la prima punta con Candreva e Dia trequartisti.

La Roma, che è già proiettata alla finale di Europa League, farà turn-over per evitare problemi. Ma i giallorossi hanno comunque bisogno di punti per restare agganciati alla zona europea. In avanti, con Dybala e Abraham in panchina, spazio alla coppia Solbakken-Belotti. Wijnaldum sarà il rifinitore, mentre in mediana avranno una chance Missori e Camara.

Roma-Salernitana: le probabili formazioni

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Missori, Bove, Camara, Zalewski; Wijnaldum; Solbakken, Belotti. A disposizione: Svilar, Boer, Smalling, Tahirovic, Darboe, Celik, El Shaarawy, Dybala, Pellegrini, Abraham. Allenatore: Mourinho.

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek. A disposizione: Sepe, Fiorillo, Troost-Ekong, Lovato, Bronn, Sambia, Bohinen, Nicolussi Caviglia, Maggiore, Iervolino, Crnigoj, Kastanos, Bonazzoli, Botheim. Allenatore: Sousa.

Arbitro: Colombo di Como – assostenti: Tegoni e Scarpa. IV uomo: Massa. VAR: Banti-Avar: Guida