Roma-Salernitana 2-2, le reazioni social dei giocatori: Candreva "innamorato" Entusiasmo a mille nel gruppo granata dopo il pari conquistato all'Olimpico contro la Roma

La Salernitana di Sousa sembra non conoscere l'arrendevolezza e pareggia 2-2 all'Olimpico. I ragazzi della Bersagliera vanno a Roma con il morale alto, altissimo, e nonostante la salvezza già ottenuta sfoderano una prestazione di altissimo livello, andando vicino a strappare i tre punti. Anhce se le statistiche dicono che la Roma ha tirato più di venti volte, la compagine di Mourinho si è resa davvero pericolosa unicamente da calcio piazzato (ed è lì da dove nascono i due gol dei capitolini). La Salernitana è arrivata scarica solo nei minuti finali, dopo aver corso molto di più dei rivali e subendo inevitabilmente la pressione dei giallorossi. Alla fine, il pareggio è un risultato più che giusto per quello che si è visto in campo.

Candreva, dichiarazione d'amore

Tra i primi a commentare il 2-2 dell'Olimpico c'è Grigoris Kastanos, diventato il pupillo di Sousa e tra i giocatori più cresciuti in assoluto sotto la sua guida, che scrive: "Chi l'ha detto che la stagione è finita?" A indicare quanto il cipriota abbia ancora fame di vittorie e risultati. E poi c'è Antonio Candreva, che sembra essere sempre più innamorato del colore granata e dei suoi tifosi. Sui social pubblica pochissime parole ma estremamente forti: "UNICA. #ForzaGranata". Un rapporto che sembra sempre più solido, considerata anche la grandissima fiducia riposta da Sousa (che fa di lui "l'allenatore in campo" e da tutta la dirigenza.

Anche Ochoa si esprime su Instagram, che risalta la gran partita di tutta la squadra. "Con tanto cuore e calcio, in uno stadio storico e difficile come l'Olimpico di Roma" e poi il suo hashtag, #NoMenoNoParty, che ormai accompagna i granata da gennaio.

Il pistolero raggiunge la tripla cifra in Serie A

Giornata speciale per Kris Piatek: "Orgoglioso delle 100 presenze in A e della partita fatta con la Roma! #ForzaSalernitana". Il giocatore polacco è ormai una conoscenza importante del nostro campionato e nonostante sia poco probabile che venga riscattato - almeno, non alle condizioni contrattuali attuali -, continua a dare il massimo in campo e anche nell'incontro di ieri è risultato fondamentale per il suo grande apporto quantitativo in attacco e per l'assist a Boulaye Dia.

Non manca il commento di Gyomber (ancora una volta solidissimo e autentico leader del pacchetto arretrato) che si sofferma sui migliaia di supporter giunti all'Olimpico per sostenere i ragazzi in maglia granata. "Grande prestazione di gruppo con il sostegno dei nostri tifosi fantastici". Gli fa eco Coulibaly, il migliore del centrocampo nella partita di ieri: "Ottimo risultato per la squadra ieri all'Olimpico. Grazie ai tifosi che sono venuti a vedere la partita. Forza Salernitana".

"What a squadra!"

Infine, segnaliamo il simpatico commento di Erik Botheim, ieri entrato a partita in corso in un momento alquanto complicato, che asserisce: "What a squadra" e l'emoticon di una mano che gesticola. Il norvegese, al di là del ruolo, sembra ormai perfettamente integrato nello spogliatoio. E sì, Erik, "What a squadra" per davvero, che con il pareggio dell'Olimpico fa punti contro tutte le altre 19 compagini della Serie A in una sola stagione.