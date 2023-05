Salernitana, domani la ripresa: con l'Udinese senza Daniliuc e Gyomber Mazzocchi spera di avere una chance dal 1' anche per riconquistare la Nazionale azzurra

Tornerà in campo domani la Salernitana per iniziare a preparare la sfida di sabato contro l'Udinese. Paulo Sousa, infatti, dopo il pari dell'Olimpico contro la Roma, ha concesso un giorno di riposo ai suoi ragazzi che da domani riprenderanno la preparazione. Il tecnico portoghese dovrà fare a meno di Gyomber e Daniliuc, entrambi ammoniti contro i giallorossi e fermati per un turno dal giudice sportivo. Contro i friulani avranno una chance dal 1' Lovato ed uno tra Bronn e Troost-Ekong. Spera di avere una chance anche Mazzocchi che, dopo aver smaltito i postumi dell'infortunio, ha voglia di mettersi in mostra per riconquistare la Nazionale. Il ct Roberto Mancini ha annotato il nome dell'esterno che potrebbe tornare in azzurro in vista dei prossimi impegni intenazionali.