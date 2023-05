Ritiro Salernitana: granata via da Rivisondoli prima dell'arrivo del Napoli Le autorità di pubblica sicurezza vogliono evitare incroci pericolosi tra le due tifoserie

La Prefettura di L'Aquila ha sciolto il rebus legato al ritiro estivo della Salernitana nel comune di Rivisondoli. Le autorità di pubblica sicurezza hanno “suggerito” alla società granata di lasciare l'Abruzzo entro il 28 luglio, in modo da evitare incroci pericolosi tra la tifoseria salernitana e quella napoletana. Dal 29 luglio, infatti, il Napoli arriverà a Castel di Sangro per svolgere la seconda fase di ritiro pre-campionato. Una vicinanza territoriale (le due realtà sono divise da appena 17 chilometri) che ha spinto la Prefettura di L'Aquila a gestire la situazione, evitando la permanenza in zona delle due squadre in contemporanea. La Salernitana, dunque, lavorerà in Abruzzo dal 10 luglio al 27 luglio, anticipando di nove giorni la partenza. Dal 28 luglio al 5 agosto, infatti, il cavalluccio marino si trasferirà nel Lazio, probabilmente a Fiuggi, per svolgere la seconda parte di ritiro pre-campionato prima di rientrare a Salerno dove proseguirà la preparazione in vista dell'esordio stagionale.