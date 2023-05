Salernitana-Udinese, aperta anche la Curva Nord: il programma dei festeggiamenti Tagliandi in vendita dalle 16 al costo di 18 euro

L’U.S. Salernitana 1919 è lieta di comunicare che a partire dalle ore 16:00 di oggi saranno in vendita i tagliandi per la gara Salernitana – Udinese per il settore Curva Nord al prezzo di € 18,00.

In occasione della gara di domani all’arrivo allo Stadio si svolgerà inoltre la premiazione dell’MVP DFL Salernitana di Maggio (Antonio Candreva) e della Stagione 2022/2023 (Guillermo Ochoa).

Nel corso del pre-gara ci sarà l’ingresso in campo del Team E-Sport (per il secondo anno consecutivo nella top 4 della eSerie A TIM) mentre nell’intervallo la Salernitana For Special e la squadra della Parrocchia Sant’Eustachio vincitrice della Junior Tim Cup effettueranno un giro di campo.

Al termine della gara si invitano i tifosi a restare allo Stadio per salutare la squadra nell’ultima apparizione casalinga all’Arechi che entreranno in campo insieme ai loro familiari e alle mascotte accompagnati da un dj Set a cura di Marco Montefusco e di Alexx dj.