Salernitana, tutto pronto per la grande festa: in piazza attese 9mila persone Previsti gli interventi di Iervolino, De Sanctis e Sousa ma anche quelli di De Luca e Napoli

Musica, passione e tante sorprese a tinte granata. Salerno si prepara a festeggiare la conquista della permanenza in serie A con un grande evento in programma domani alle 19.30 in piazza della Concordia. La serata vedrà la partecipazione di tutte le formazioni granata, dalla prima squadra al settore giovanile. Previsti anche gli interventi del presidente Danilo Iervolino, del direttore sportivo Morgan De Sanctis, del tecnico Paulo Sousa, ma anche quelli del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e del governatore Vincenzo De Luca. A chiudere la festa saranno le esibizioni musicali di Mietta, Napoleone e Gianluca Grignani. Stamane in Prefettura a Salerno si è svolto il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. In piazza della Concordia, infatti, sono previste almeno 9mila persone. «Stiamo predisponendo tutte le ordinanze», ha spiegato a margine dell'incontro il sindaco Vincenzo Napoli che ha partecipato al tavolo insieme all'assessore alla Sicurezza, Claudio Tringali. «L'organizzazione non è semplice, anche per via dei tempi estremamente contingentati ma abbiamo messo in campo quanto necessario per realizzare l'evento promosso dalla Salernitana». Previsto il divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro, limitazioni alla viabilità e un ingente dispiegamento di forze dell'ordine per garantire a tutti di vivere in serenità una serata di festa e divertimento.