Avanti Bersagliera Night LIVE: la diretta dell'evento su Ottopagine La Concordia si tinge di granata per la festa che chiude una stagione memorabile

Tutto pronto per la grande festa granata da Piazza della Concordia. "Avanti Bersagliera Night" sarà la celebrazione della miglior stagione in Serie A della Salernitana e saranno presenti tutti i protagonisti di una stagione memorabile. L'evento potrà essere seguito in diretta streaming anche su Ottochannel (QUI, il link per la diretta). Come riporta il comunicato della società, l’U.S. Salernitana 1919, con il patrocinio del Comune di Salerno è lieta di annunciare l’evento finanziato dalla Regione Campania “Avanti Bersagliera Night”, una serata speciale per celebrare e condividere con tutta la comunità salernitana il nuovo percorso intrapreso dal club granata e culminato con la seconda storica salvezza consecutiva in Serie A.

Il programma di una serata a tinte granata

A partire dalle ore 19:30 Piazza della Concordia si colorerà di granata per celebrare insieme ai tifosi della Salernitana tutto il mondo dell’ippocampo: dalla Salernitana For Special al Team e-sport, dal settore giovanile alla squadra femminile fino ad arrivare ai calciatori della Prima Squadra guidati dal mister Paulo Sousa e artefici di un campionato che ha regalato e sta regalando fino all’ultima giornata grandissime emozioni. Nel corso della serata sarà svelata anche la prima maglia della Salernitana per il campionato di Serie A 2023/2024.

A condurre la serata lo speaker dello Stadio “Arechi” Luca Speakeruccio Scafuri accompagnato sul palco dalla resident dj Alexx. Nel corso dell’evento interverrà il Sindaco di Salerno Vinccenzo Napoli per i saluti istituzionali, il Presidente Danilo Iervolino e sarà presente tutto l’organigramma tecnico e dirigenziale granata.

Avanti Bersagliera Night sarà anche musica, divertimento ed emozioni con il funk-pop del cantautore salernitano Napoleone, il ritorno in Piazza della Concordia trentatré anni dopo la festa promozione in Serie B del 1990 di Mietta e il ritorno a Salerno del bravissimo Gianluca Grignani.

LA DIRETTA DELL'EVENTO "AVANTI BERSAGLIERA NIGHT"

20.15 La festa non è ancora ufficialmente cominciata ma la tifoseria è calda e si sentono i classici cori che risuonano anche all'Arechi. Tutti sono in attesa dell'arrivo di giocatori, staff tecnico e dirigenza.

19.50 Tante persone continuano ad arrivare e sono già in migliaia ad affollare le strade che portano alla Piazza. L'inizio della festa è, nel frattempo, slittato alle ore 20:00.

19.45 La festa partirà in ritardo perché il presidente Iervolino è bloccato nel traffico a causa di un incidente che ha rallentato la vettura su cui procede. Nel frattempo, la Piazza della Concordia balla a ritmo di musica e l'atmosfera è già caldissima.

19.30 tanti tifosi hanno già affollato la piazza, nell'attesa dell'arrivo dei protagonisti sul palco.

Alessandro Faggiano