Avanti Bersagliera Night: ovazione per Iervolino, fischi per sindaco Napoli

Alla festa della Salernitana, "Avanti Bersagliera Night", Danilo Iervolino è stato uno dei massimi protagonisti. Lo speaker dell'Arechi Luca Scafuri ha posto una domanda al presidente sulla sua idea di sport city e il patron ne ha approfittato per lanciare un messaggio importante all'amministrazione. "Io voglio investire su questo. Certo che bisogna cominciare dalla casa, che è lo stadio. E qui dobbiamo fare uno sforzo tutti. Io non sono mai polemico. Ho anche apprezzato il Comune, per voler ristrutturare. Chiedo però più velocità, che vengano anche ammodernati i tornelli, che vengano riaperti i settori chiusi. E poi uno stadio deve essere sicuro e accogliente: non può piovere in uno stadio di Serie A. La misura di una società si vede anche da queste cose qui, dalle infrastrutture. Si tratta della dignità e dell'importanza che diamo ai tifosi e che vogliamo dare anche ai nostri stessi giocatori, con le strutture adeguate. Se vogliamo crescere in maniera duratura e sostenibile bisogna fare di Salerno una grand sport city".

Iervolino ha alzato il tono della voce quando ha segnalato la grave problematica strutturale dell'Arechi. I tifosi hanno applaudito con grande fervore e non è un caso che quando il sindaco Napoli è salito sul palco, quest'ultimo sia stato riempito di fischi dall'inizio sino alla fine del suo intervento. "Il fischio è democratico, ci sta. Mi scuso per essere arrivato così tardi ma sono stato impegnato fino a poco fa per la realizzazione dell'evento" afferma il Sindaco in maniera piccata. "Voi siete i protagonisti di questa serata, un pubblico forte e vigoroso. Ringrazio voi che siete il cuore di questa squadra. Ringrazio la squadra. Il tifo della nostra Salernitana è d'esempio per tutte le altre tifoserie, bello, limpido ordinato. Questa piazza, di questa sera, dà ragione per tutti i sacrifici fatti. Insieme alla Salernitana, con la quale collaboriamo gomito a gomito, faremo in modo che anche lo Stadio Arechi sarà all'altezza della situazione".