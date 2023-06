Cremonese-Salernitana, allo "Zini" ultimo test: turn-over a metà per Sousa Il portoghese deve fare i conti con diverse defezioni: le probabili formazioni

La Salernitana si prepara all'ultimo giro di valzer. Stasera alle 21 i granata chiuderanno il campionato sul campo della Cremonese. Sousa effettuerà un ampio turn-over ma proverà comunque a conquistare un risultato positivo per chiudere al meglio la stagione. Il portoghese dovrà fare i conti con le assenze dei portieri Fiorillo e Sepe e con quelle di Lovato, Bradaric, Bronn, Dia, Valencia e Vilhena (squalificato). Sarà turn-over soprattutto in mediana dove avrà una chance dal 1' Nicolussi Caviglia accanto a Bohinen. Sulla trequarti, insieme a Candreva, giocherà Maggiore che tornerà titolare a distanza di diverse settimane. Tra i pali, viste anche le assenze di secondo e terzo portiere, giocherà Ochoa che è sempre più vicino al rinnovo con il cavalluccio marino.

Il test dello “Zini” sarà anche un'occasione per fare valutazioni in vista del futuro. Sousa, in tal senso, è stato molto chiaro nell'ultima conferenza stampa, fissando i paletti su cui si dovrà costruire. “Al presidente ho detto che per avere successo dobbiamo mantenere tutti i giocatori che sappiamo quello che possono darci per raggiungere i nostri obiettivi. Cerco di trasferire le mie idee pensando a quello di cui il club ha bisogno. Credo molto in questo progetto e sono il responsabile in campo mentre gli investimenti e il mercato sono compito della società. Per continuare a crescere bisogna avere stabilità”.



Cremonese-Salernitana: le probabili formazioni

Cremonese (4-2-3-1): Sarr; Sernicola, Vasquez, Aiwu, Valeri; Pickel, Castagnetti; Afena-Gyan, Galdames, Quagliata; Ciofani. A disposizione: Carnesecchi, Saro, Ferrari, Bianchetti, Ghiglione, Acella, Meitè, Buonaiuto, Tsadjout, Okereke. Allenatore: Ballardini.

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Troost-Ekong; Mazzocchi, Nicolussi Caviglia, Bohinen, Sambia; Maggiore, Candreva; Piatek. A disposizione: Allocca, Sorrentino, Pirola, Crnigoj, Coulibaly, Iervolino, Kastanos, Botheim, Bonazzoli. Allenatore: Paulo Sousa.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto – assistenti: Mastrodonato e Cipriani – IV uomo: Gariglio – Var: Abbattista/Avar: Fourneau.