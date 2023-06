Cremonese-Salernitana 2-0, le pagelle dei granata Candreva ci prova fino all'ultimo, Piatek spreca, Bohinen ingenuo

La sconfitta meno dolorosa di tutte da quando la Salernitana è in Serie A. Per l'ultimo turno di campionato, i campani vanno a Cremona ed escono sconfitti per 2-0, nonostante i grigio-rossi non si siano mai resi davvero pericolosi per oltre novanta minuti di gara.

Le pagelle della Salernitana. Bohinen, una sola pecca. Piatek ci prova e spreca

Ochoa. Ordinaria amministrazione, difficile fare di più in una giornata così. Voto 6

Daniliuc. Si fa sentire e non ha paura di entrare in contrasto. Una prova tendenzialmente positiva per l'austriaco. Voto 6

Gyomber. Buona prova conclusiva per lui, guida ancora il reparto con grande fiducia. Voto 6 (dal 76' Sambia. Entra davvero con ottimo piglio e crea tanti problemi alla compagine avversaria in fase offensiva. Quando attacca è un ottimo valore aggiunto. Voto 6,5)

Pirola. Perfetto partner di difesa per Gyomber, fa sentire tutta la sua prestanza fisica. Voto 6 (dal 92' Troost-Ekong, S.v.)

Kastanos. È uno dei pochi a provare davvero a creare qualcosa, ma oggi è abbastanza impreciso. Voto 6

Coulibaly. Prova di intensità in fase di copertura ma non eccelso in fase offensiva, a causa anche di una grande stanchezza collettiva in fase d'attacco. Voto 6

Bohinen. Mette in moto il centrocampo granata ma regala un rigore davvero evitabilissimo, che macchia pesantemente il suo rendimento. Voto 5 (dal 62' Nicolussi Caviglia. Un po' impacciato, non riesce ad incidere particolarmente. Voto 5,5)

Mazzocchi. Prova più volte l'uno contro uno ma senza successo. Ha voglia di incidere ma è un po' troppo frettoloso. Voto 5,5

Candreva. Il giocatore romano è tra quelli che provano a tenere alta l'attenzione. Purtroppo, la giornata negativa della squadra mette in ombra anche lui. Voto 6

Botheim. Tagliato fuori dai giochi, in veste di seconda punta e affianco a Piatek non riesce a rendere al meglio. Troppo avulso dal gioco e anche i palloni toccati sono abbastanza sporchi. Voto 5 (dal 62' Maggiore. Schierato in una posizione più offensiva rispetto al solito, cerca qualche guizzo e gioca bene anche di prima, ma va a fasi alterne. Paga la scarsa verve dell'attacco granata nella giornata odierna. Voto 6)

Piatek. Al solito, ci mette tanto impegno, ma oggi sbaglia due gol facili facili. Davvero troppi errori in fase di finalizzazione per poter dare la sufficienza al polacco. Voto 5