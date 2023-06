Salernitana, Milan: "Lavoriamo per trattenere Dia, Sousa rinnova a breve" L'amministratore delegato chiede serenità alla piazza e annuncia novità sugli abbonamenti

L'amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan, è stato intervistato a margine della presentazione dell'album interattivo "Sentimento Granata" presso la sala conferenze del Polo Nautico. E qui ha fatto il punto della situazione sia sugli sviluppi sportivi che su quelli amministrativi. "Già qualche settimana fa vi ho anticipato che lavoreremo molto sull'innovazione digitale. Lanceremo nuovi prodotti, un nuovo sito, un e-commerce più ampio. Questo è l'antipasto di una stagione in cui andremo incontro ai tifosi".

Milan rassicura i tifosi: "Sappiamo cosa fare"

Sull'ufficializzazione del rinnovo di Sousa "non spetta a me dirlo ma presumo che si farà nelle prossime ore. Il direttore De Sanctis convocherà i giornalisti a stretto giro di posta e ci sarà modo anche di condividere una valutazione sulla stagione appena conclusa e sulla prossima". e sulla permanenza di Boulaye Dia e la clausola di 25 milioni per la rescissione sul contratto, Milan ricorda che i contratti "per definizione sono modificabili. Stiamo lavorando per avere Dia con noi e preferisco che sia il direttore a parlarne, ma sappiate che c'è una continuità nel discorso tra i vertici del club e il presidente. Anche ieri abbiamo avuto un incontro molto proficuo in tarda serata. Il consiglio che do ai tifosi e ai giornalisti è di non vivere tutto ora per ora. Sappiamo cosa dobbiamo fare e credo che proporremo una squadra molto competitiva anche per il prossimo campionato. Rispetto all'anno scorso dove abbiamo inserito dei giocatori man mano, cercheremo di avere una squadra pronta fin dal ritiro".

Necessario incontro per riapertura Curva Nord

Infine, su centro sportivo e campagna abbonamenti, "Ci stiamo lavorando. Le proiezioni per gli abbonamenti non mi soddisfano ancora ma ci stiamo lavorando. Spero che ci sia a breve anche un incontro con le Istituzioni per la Curva Nord. Sta andando avanti tutto con i tempi e i modi anche dei partner pubblici che seguiranno i lavori con noi, in maniera congiunta".