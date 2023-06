Salernitana, mese decisivo per Fazio: la società lo aspetterà fino al ritiro Tempi più brevi per Paulo Sousa: la risposta del tecnico deve arrivare entro il 20 giugno

Dopo aver iniziato la scorsa stagione con la fascia da capitano sul braccio ed i galloni da leader della Salernitana, Federico Fazio è gradualmente finito fuori dai radar del club granata. L'argentino ha vissuto un 2023 maledetto, caratterizzato da tanti problemi ed infortuni che non gli hanno concesso tregua. A Bergamo, in occasione della disfatta per 8-2, il difensore disputò la sua ultima partita da titolare, seguita da due spezzoni contro Bologna e Spezia. Nel complesso Fazio ha collezionato appena 14 presenze, condite da un gol, all'Olimpico contro la Lazio. Il centrale ha ancora un anno di contratto con la Salernitana che rivaluterà la sua posizione a luglio. Il calciatore sta lavorando con un fisioterapista per provare a mettersi alle spalle il problema alla caviglia. La speranza è di riuscire a recuperare per l'inizio di luglio, in modo da poter far parte della Salernitana anche nel prossimo campionato.

Saranno più brevi, invece, i tempi entro cui Paulo Sousa dovrà sciogliere le sue riserve sul futuro. Entro il 20 giugno l'allenatore portoghese dovrà rispondere alla Salernitana che ha esercitato il rinnovo biennale del contratto. Il tecnico, dunque, al momento è virtualmente l'allenatore dei granata. L'accordo, però, prevede una clausola: entro 10 giorni, pagando una penale da un milione, Paulo Sousa potrebbe rinunciare a proseguire la sua avventura in granata. Un'ipotesi che la Salernitana non sembra prendere in considerazione, convinta che il portoghese siederà sulla panchina dell'Arechi anche nella prossima stagione.