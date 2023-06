Salernitana, Sky rilancia: il Napoli prova a convincere Paulo Sousa Ci sarebbe stato anche un incontro con De Laurentiis, tifo granata in fibrillazione

Scricchiola la posizione di Paulo Sousa e la sua riconferma sulla panchina della Salernitana. Secondo Sky Sport il tecnico portoghese è finito nei radar del Napoli per il dopo Spalletti. Ci sarebbe stato anche un incontro con Aurelio De Laurentiis per discutere del possibile accordo. La situazione contrattuale di Sousa con la Salernitana è nota ed è stata chiarita venerdì in conferenza stampa dal ds Morgan De Sanctis. La società granata ha esercitato il rinnovo del tecnico portoghese che, sulla carta, è virtualmente ancora allenatore della Salernitana. Ma nel contratto c'è una clausola che, entro dieci giorni dalla ricezione della pec (partita venerdì 9 giugno), permetterebbe al tecnico di liberarsi pagando una penale da un milione di euro. La situazione è in bilico e bisognerà attendere le prossime ore per saperne di più. La Salernitana venerdì si era detta tranquilla è certa che Paulo Sousa sarà ancora l'allenatore dei granata. Ma il tecnico non ha mai fatto mistero di ambire a palcoscenici importanti. È in tal caso la chiamata dei campioni d'Italia in carica potrebbe farlo vacillare. Salerno attende con ansia di capire e, chiaramente, spera che il tecnico possa proseguire la sua avventura all'ombra dell'Arechi.