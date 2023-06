Salernitana, si pensa al dopo Sousa: Gattuso è il sogno ma le idee sono tante Nessun contatto tra proprietà e tecnico che può liberarsi entro il 20 pagando la penale da 1 milione

Sono ore di fibrillazione in casa Salernitana. Nonostante la calma (apparente) fatta trapelare dagli ambienti societari granata, è evidente che il caso Paulo Sousa abbia stravolto i piani del cavalluccio marino. Proprietà e dirigenti in queste ore non hanno avuto alcun contatto con l'allenatore portoghese che, a sua volta, attende un cenno dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Un segnale evidente di come i rapporti siano mutati e che non lascia prefigurare nulla di buono per il futuro.

Sousa, in caso di fumata bianca con il Napoli, provvederà a comunicare via Pec la sua rinuncia, seguita dal pagamento della penale da un milione di euro prevista dal contratto. Viceversa potrebbe essere la Salernitana a scegliere di non proseguire il matrimonio con l'ex Fiorentina. Non a caso la vicenda è già al vaglio dei legali del club che la stanno verificando dal punto di vista amministrativo.

La società granata, nel frattempo, ha avviato i primi contatti informali per non farsi trovare impreparata al sempre più probabile ribaltone. Rino Gattuso è il nome che più stuzzica la fantasia della proprietà che aveva pensato all'ex centrocampista del Milan già dopo l'esonero di Colantuono. Ringhio vanta uno storico rapporto di amicizia con il ds Morgan De Sanctis che potrebbe provare a convincerlo. Discorso simile anche per Andrea Pirlo, desideroso di rimettersi in gioco dopo le esperienze all'estero. Vincenzo Montella, Francesco Farioli e Giuseppe Iachini sono altri nomi che potrebbero fare al caso della Salernitana.