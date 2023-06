Salernitana, ritiro a Rivisondoli al via il 10 luglio: ecco le amichevoli Dal 28 luglio al 6 agosto i granata lavoreranno a Fiuggi

In attesa di sciogliere il rebus allenatore, la Salernitana continua a lavorare in vista del futuro. In giornata la società granata ha provveduto a comunicare le date e luoghi del ritiro estivo, comunicando anche i primi test amichevoli che vedranno impegnata la squadra del cavalluccio marino.

La stagione 2023/2024 prenderà ufficialmente il via nella seconda settimana di luglio. A partire dal 10 i granata lavoreranno in ritiro a Rivisondoli dove resteranno fino al 27 luglio. La squadra svolgerà l’ultima fase di preparazione a Fiuggi dal 28 luglio fino al 6 agosto per poi fare ritorno in città.

Queste le amichevoli in programma nel corso del ritiro abruzzese:

19/07 Salernitana – Delfino Curi Pescara

24/07 Salernitana – Picerno

La società ha fatto sapere che «seguiranno nei prossimi giorni maggiori informazioni sugli orari delle gare amichevoli».