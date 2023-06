Salernitana, rebus Sousa: De Sanctis chiama l'agente di Rafa Benitez La pista è difficilissima ma la società granata non vuole farsi trovare impreparata

È una pista difficilissima e che si potrebbe concretizzare solo con un autentico miracolo sportivo. Ma la notizia di giornata è rappresentata dal tentativo effettuato dalla Salernitana per Rafa Benitez. Il ds Morgan De Sanctis ha avuto un contatto telefonico con Garcia Quilon, agente del tecnico spagnolo. Una chiacchierata esplorativa ma che conferma l'intenzione dei granata di sondare quante più alternative possibili in caso di addio di Paulo Sousa. Benitez tornerebbe volentieri in Italia ma vorrebbe farlo in un club di alta classifica. De Sanctis, che ai tempi del Napoli disputò un mese in ritiro con lo spagnolo prima di passare alla Roma, ha sondato il terreno. Un contatto che, magari, potrebbe essere approfondito nei prossimi giorni anche se la distanza tra le parti, al momento, sembra essere siderale. In queste ore De Sanctis ha sondato anche altre piste (tutte tramite agenti e non con contatti diretti) ma non è stata stilata ancora una graduatoria con il presidente Danilo Iervolino. Pirlo, Gattuso, Pippo Inzaghi, Aquilani, Montella e Di Francesco sono considerati tutti nomi spendibili per il progetto granata ma molto dipenderà dall'evoluzione della vicenda Paulo Sousa. In queste ore la trattativa con il Napoli sembra aver subito una frenata ed il nodo potrebbe essere collegato alla penale da un milione di euro (1.8 milioni per chi la paga) che dovrà essere versata per liberare il portoghese entro il 20 giugno.