Salernitana: domani il riscatto di Pirola, rebus clausola per Dia Il difensore è stato convocato insieme a Lovato agli Europei Under 21

Il rebus Paulo Sousa non ha intaccato il piano della Salernitana che, in attesa di capire quale sarà il futuro del portoghese, avanza a grandi falcate verso il futuro. Domani la società del presidente Danilo Iervolino provvederà ad esercitare il riscatto di Lorenzo Pirola, difensore di proprietà dell'Inter. Alla società nerazzurra andranno 5 milioni di euro per il cartellino dell'Under 21 azzurro; da capire, poi, se nei giorni successivi l'Inter intenderà esercitare il controriscatto, fissato a 8 milioni. Pirola, tra l'altro, è fresco di convocazione agli Europei under 21 dove sarà protagonista insieme al compagno di reparto Matteo Lovato. Altro riscatto che sarà effettuato dalla Salernitana è quello di Boulaye Dia: l'opzione dovrà essere esercitata entro il 30 giugno ma la società granata intende muoversi in anticipo. Al Villareal andranno complessivamente 12 milioni di euro, 4 dei quali dovranno essere versati entro la fine del mese. Nel nuovo contratto del senegalese, però, sarà inserita una clausola che consentirebbe all'attaccante di salutare la Salernitana entro il 15 luglio per una cifra di 25 milioni di euro. Il club campano valuta il suo capocannoniere intorno ai 35 milioni di euro ma, considerata la clausola, c'è il rischio concreto di perderlo a 25 milioni.