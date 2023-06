Salernitana, il mercato entra nel vivo: riscattato Pirola, piace Sohm A giorni sarà riscattato Dia. Sul taccuino di De Sanctis anche Seslar

S'inizia a muovere il calciomercato in casa Salernitana. In attesa di capire quale sarà il futuro di Paulo Sousa, la società del presidente Iervolino sta lavorando su più fronti, a cominciare dai riscatti di Pirola e Dia. In giornata il club granata ha provveduto ad inviare all'Inter i documenti per il difensore, accompagnati da un versamento da 5 milioni di euro. La società nerazzurra entro il 19 potrebbe esercitare il contro riscatto, corrisponendo 13 milioni alla Salernitana, ma l'operazione non dovrebbe andare in porto. Pirola, dunque, diventerà uno dei pilastri della Salernitana che verrà. Il difensore lombardo, tra l'altro, nelle prossime settimane avrà la possibilità di mettersi in vetrina agli Europei Under 21 dove sarà protagonista insieme a Lovato. Tornando ai riscatti, la Salernitana nei prossimi giorni provvederà a chiudere l'operazione Dia, versando 12 milioni di euro al Villareal, 4 dei quali entro il 30 giugno.

Due operazioni che fanno il paio con il rinnovo di Ochoa che vestirà la casacca granata anche nella prossima stagione. De Sanctis, inoltre, sta lavorando per individuare i tre rinforzi da cui intende ripartire: con il Parma si è tornato a discutere di Sohm, centrocampista dell'Under 21 svizzera che già in passato era stato accostato ai granata. Anche lui sarà protagonisti agli Europei, vetrina che sarà particolarmente attenzionata dalla Salernitana che ha messo gli occhi anche sul classe 2002, Seslar, trequartista sloveno che nei prossimi giorni sarà visionato da De sanctis.