Salernitana, anche Fazio fa festa con i soci del Centro di Coordinamento Entusiasmo e divertimento per salutare la fine della stagione

Il caso Paulo Sousa non ha intaccato l'entusiasmo e la passione del popolo granata. In attesa di capire quale sarà il futuro del tecnico portoghese - e di conseguenza quello della Salernitana -, il tifo organizzato si è ritrovato per celebrare la stagione che si è da poco conclusa. In un locale della zona orientale è andata in scena la festa del Centro di Coordinamento Salernitana Clubs che ha visto la partecipazione di tifosi provenienti da tutta la provincia. Un momento di aggregazione e divertimento, chiaramente all'insegna della passione granata. A fare gli onori di casa sono stati il presidente Riccardo Santoro ed il vice Massimo Falci, insieme a tutti i componenti del direttivo. Presente anche una delegazione della Salernitana, rappresentata dal difensore Federico Fazio, dal team manager Salvatore Avallone e dallo slo Mimmo Napoli. La festa del CCSC è stata l'occasione per testimoniare - ancora una volta - la passione per la Salernitana e far partire il conto alla rovescia in vista della prossima stagione. Che, in attesa di Paulo Sousa o di qualsiasi altro allenatore, può già far leva su di una certezza: la passione del popolo granata.