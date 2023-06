Salernitana, Rudi Garcia (ri)avvicina Sousa ai granata Il portoghese ha ancora quattro giorni per decidere ma la società è pronta a riconfermarlo

Il Napoli annuncia il suo nuovo allenatore e, di fatto, (ri)avvicina Paulo Sousa alla panchina della Salernitana. In serata la società azzurra - che venerdì scorso aveva incontrato il portoghese per proporgli di guidare la squadra campione d'Italia - ha ufficializzato che sarà Rudi Garcia il sostituto di Luciano Spalletti sulla panchina del "Maradona".

?Una scelta che rende molto più solida la posizione di Paulo Sousa che, comunque, ha ancora a disposizione quattro giorni per sciogliere le riserve. Il 20 giugno scadrà la finestra temporale di dieci giorni concessa dalla Salernitana - e prevista da contratto già a febbraio - al portoghese per valutare se accettare o meno il rinnovo biennale esercitato dai granata. Al momento le quotazioni di Paulo Sousa sono in forte ascesa: la Salernitana, smaltita la rabbia, ha sensibilmente ammorbidito la sua posizione e sembra pronta a proseguire con il portoghese in panchina. In queste ore c'è stato anche un contatto tra il ds Morgan De Sanctis e l'ex Fiorentina. Un chiaro segnale che testimonia il disgelo rispetto ai giorni scorsi, caratterizzati da distanze e silenzi. I dieci giorni a disposizione di Sousa, probabilmente, hanno aiutato anche la Salernitana a non prendere decisioni a caldo (come avvenne, ad esempio, con il direttore sportivo Walter Sabatini) e a valutare a freddo la situazione. Una fase di riflessione che, salvo sorprese, dovrebbe chiudersi con la riconferma di Sousa. Ma dopo i colpi di scena dell'ultima settimana, un po' tutti preferiscono attendere l'ufficialità.