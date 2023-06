Salernitana: fumata grigia per la Curva Nord, abbonamenti in stand-by Stamane il vertice in Prefettura, previsto un nuovo summit a stretto giro

Resta in forte dubbio la riapertura della Curva Nord dello stadio Arechi nel prossimo campionato di serie A. La fumata grigia è emersa dalla riunione che si è svolta questa mattina in Prefettura a Salerno. All'incontro, oltre ai rappresentanti di Salernitana e Comune, ha partecipato anche Andrea Cardinaletti, coordinatore della Commissione Infrastrutture della Lega di serie A che sta accompagnando il cavalluccio marino in questo percorso. Le parti si riaggiorneranno a stretto giro, nella speranza di poter dare l'accellerata all'iter la riapertura totale del settore. Il Comune di Salerno, come è noto, deve acquisire un terreno che si trova alle spalle dei Distinti per realizzare il parcheggio da destinare alla tifoseria ospite. Inoltre vanno definiti gli interventi relativi alla viabilità e per i quali servirà il via libera da parte delle autorità di pubblica sicurezza. Interventi complessi e che, difficilmente, potranno essere completati per l'inizio del prossimo campionato. La frenata, però, rischia di condizionare anche la Salernitana che, per il momento, ha messo in stand-by il lancio della campagna abbonamenti per capire se potrà essere inserita anche la Curva Nord nell'offerta da proporre ai tifosi.