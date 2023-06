Salernitana, festa grande ad Ogliara per i soci del club Mai Sola Momento di ritrovo per il sodalizio presieduto da Antonio Carmando

Continuano i festeggiamenti dei tifosi della Salernitana per l'avvicente stagione che si è da poco conclusa. Dopo l'abbraccio di inizio mese in piazza della Concordia, in città non si è affievolito l'entusiasmo. Ieri sera ad Ogliara si sono radunati i soci del club Mai Sola, storico sodalizio di Fratte, presieduto da Antonio Carmando. Un momento di divertimento e spensieratezza che i soci hanno condiviso con le proprie famiglie, accomunate dalla passione per la Salernitana. Ma la cena è stata anche l'occasione per guardare al futuro e rilanciare la programmazione del “Mai Sola”, realtà sempre presente al seguito della Salernitana - in casa e in trasferta - e protagonista di svariate iniziative sociali, culturali e sportive all'interno della sede di Fratte.