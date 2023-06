Salernitana Nazionale: Kastanos con la fascia di capitano contro la Georgia Nella giornata di ieri, partite anche per la Slovacchia di Gyomber e l'Austria di Daniliuc

La Salernitana continua a mandare (tanti) giocatori in nazionale. Per questa serie di amichevoli ed europeo under 21, i convocati in totale sono dieci.

Ochoa – Messico

L. Coulibaly – Mali

Kastanos – Cipro

Daniliuc – Austria

Crnigoj – Slovenia

Gyomber – Slovacchia

Troost-Ekong – Nigeria

Botheim – Norvegia U21

Pirola – Italia U21

Lovato – Italia U21

Nella giornata di ieri 17 giugno, occhio agli incontri Belgio-Austria (Daniliuc), Cipro-Georgia (Kastanos) e Islanda-Slovacchia (Gyomber). Oggi, invece, focus su Congo-Mali (Coulibaly), Sierra Leone-Nigeria (Troost-Ekong), Scozia Under21-Norvegia Under21 (Botheim). Domani scende in campo Crnigoj per Slovenia-Danimarca. Pirola e Lovato faranno il loro esordio all'europeo Under 21 contro la Francia il 22 giugno.

Solo Kastanos in campo. I risultati dei giocatori granata

Tra i tre giocatori in forza alla Salernitana impegnati nella giornata di ieri con le rispettive nazionali, solo Grigoris Kastanos è sceso in campo. Panchina senza minutaggio per i difensori Gyomber e Daniliuc.

Kastanos (Cipro-Georgia: 1-2)

La presenza più rilevante tra i giocatori granata scesi in campo nella giornata di ieri è quella di Kastanos con la nazionale cipriota. Grigoris è stato in campo per tutta la durata del match contro la Georgia di Khvicha Kvaratskhelia (ieri a secco di gol e assist ma revulsivo fondamentale in fase offensiva). Nonostante la sconfitta, Kastanos ha giocato a buon livello e risultando uno dei migliori in campo dei suoi.

Gyomber (Islanda-Slovacchia: 1-2)

Il pilastro della retroguardia granata non è riuscito a trovare minuti in questo appuntamento di qualificazione verso Euro 2024, con mister Calzona che ha optato per altri interpreti (tra questi, spicca il nome di Milan Skriniar, vecchio pilastro della difesa interista). La Slovacchia si è imposta sui padroni di casa per 2 reti a 1 e proprio la retroguardia slovacca ha fatto un bon lavoro, con una valutazione positiva ottenuta da tutta la linea difensiva.

Daniliuc (Belgio-Austria: 1-1)

Il giovane talento difensivo dei granata non è sceso in campo nella partita tra i diavoli rossi e la sua nazionale. L'Austria è riuscita a strappare un punto imoprtante alla ben più quotata formazione del Belgio. All'autogol di Mangala al 21' (che ha mandato avanti l'Austria) ha risposto il bomber dell'Inter Romelu Lukaku (62').