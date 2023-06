Salernitana, per Dia sarà asta al rialzo. E De Sanctis individua il suo erede Iervolino spera ancora di trattenere il senegalese. Sondaggio per Jean-Philippe Krasso

Non appena la Salernitana avrà riscattato Boulaye Dia dal Villareal, partirà un'autentica asta per provare ad assicurarsi l'attaccante senegalese. Il 26enne, intuizione del ds Morgan De Sanctis e rivelazione dello scorso campionato di serie A, è sulla lista di molte società. Piace molto in Italia ma ha estimatori anche all'estero e, in particolare, in Premier League. Il presidente Danilo Iervolino non ha mai nascosto la volontà di provare a trattenerlo ma sul futuro del senegalese ci sono diverse incognite. La Salernitana entro il 30 giugno lo riscatterà dal Villareal, versando 12 milioni al club spagnolo che conserverà anche una percentuale sulla futura rivendita. Nel nuovo contratto sarà inserita una clausola, scattata al 15esimo gol messo a segno, che consentirà a Dia di liberarsi per 25 milioni di euro entro il 20 luglio. La speranza dei granata, dunque, è che possa esserci un'asta al rialzo, in modo da provare a bypassare la clausola e fissare il prezzo di vendita. Napoli, Fiorentina, Lazio e Roma hanno preso informazioni su Dia che piace anche a Everton, West Ham e Burnley in Premier League. Blindarlo, dunque, non sarà facile. La Salernitana ci proverà ma nel frattempo sta sondando anche diverse possibili alternative. Joel Piroe dello Swansea è uno dei profili sondati; Jean-Philippe Krasso del Saint-Etienne è la nuova idea. L'ivoriano, autore di 17 reti e 12 assist in Ligue 2, andrà in scadenza al 30 giugno. La Salernitana si è messa nella scia e proverà a bruciare la concorrenza.