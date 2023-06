Curva Nord e stadio Vestuti, il sindaco: «Lavoriamo per trovare le soluzioni» Il primo cittadino respinge al mittente tutte le accuse: «Speriamo di fare tutto in tempi brevi»

In occasione del compleanno della Salernitana (che spegne 104 candeline), sono state svelate due targhe commemorative presso lo stadio Vestuti per incidere indelebilmente i nomi di Matteo Santucci e di Carmine Iacovazzo (recordman di presenze con la maglia granata). Per l'occasione era presente anche il sindaco Vincenzo Napoli, che ha fatto il punto sui due principali impianti sportivi cittadini, soffermandosi soprattutto sulle questioni della Curva Nord e del Vestuti.

Il sindaco afferma che le cose non sono semplici: "Non abbiamo la bacchetta magica"

«Stiamo lavorando alacremente insieme al presidente della Commissione Sport, Rino Avella, per ridare provvisoriamente una immagine accettabile dello stadio Vestuti», ha detto il primo cittadino. «Abbiamo fatto dei lavori negli spogliatoi e mi pare che ci sia la concordia da parte di tutte le associazioni che usano questi spazi. Abbiamo fatto in modo che ci siano anche degli interventi di manutenzione a bordo pista e questa mattina si dovrebbe intervenire anche sugli spalti, che ora sono inagibili. Stiamo lavorando di concerto con la Regione Campania che sta disponendo un importante investimento non solo sullo stadio Arechi ma anche sullo stadio Vestuti. Qui ci vogliono interventi radicali che non si spicciano con pochi euro e in poco tempo. C'è una attenzione particolare dell'Amministrazione per valutare la fattibilità burocratico-amministrativa. Le cose non sono semplici, com'è noto: non abbiamo la bacchetta magica. Tentiamo di risolvere problemi».

Vincenzo Napoli e la fattibilità degli interventi all'Arechi: "Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare"

Poi, capitolo Arechi. Sulla Curva Nord, un gruppo di 13 tra parlamentari ed ex parlamentari che chiedono di dare maggior spazio di manovra alla Salernitana per accelerare sui lavori. «Per quanto riguarda gli aspetti della convenzione, voglio ricordare che l'abbiamo approvata in Consiglio Comunale all'unanimità. La società può fare, nell'arco di 12 anni, tutte le iniziative che ritenga utili per la città e per la società stessa. Non mi pare ci siano ostacoli. Stiamo lavorando di concerto con la Prefettura e la Questura per consentire l'apertura della Curva Nord, che è un nostro obiettivo per questa stagione calcistica. Ora capite che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. C'è un problema relativo alla dislocazione dei parcheggi e della viabilità. Stiamo lavorando per acquisire dei suoli per una efficiente dislocazione. Ci lavoriamo perché non sono attualmente a nostra disposizione. Stiamo facendo quello che dobbiamo fare. Spero che tutto si possa risolvere in tempi ragionevoli e brevi. Noi lavoriamo di concerto con la Salernitana».