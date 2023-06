Curva Nord, il prefetto Russo: «Con la buona volontà di tutti sarà riaperta» «L'incontro è stato uno stimolo per capire a che punto siamo, poi valuteremo gli elaborati»

«La volontà di tutti è di riaprire la Curva Nord». Lo ha garantito il prefetto di Salerno, Francesco Russo a margine di un'iniziativa svolta in Prefettura a Salerno. «Come in tutte le cose della vita c'è un punto di partenza e un punto di arrivo. Tra queste c'è un percorso che deve essere effettuato», ha sottolineato Russo che ha fatto il punto della situazione sull'incontro svoltosi nei giorni scorsi in Prefettura. «Da parte mia e da parte del questore è stato uno stimolo per capire a che punto fosse lo stato dell'arte. Abbiamo verificato che devono essere messe a punto ancora delle cose e poi ci saranno presentati i progetti. Io non parlerei di fumata nera perché questa si verifica rispetto ad un qualcosa. Questa vicenda è ancora in itinere. L'incontro è servito anche a compattare coloro i quali sono seduti attorno ad un tavolo. Poi nel momento in cui arriveranno gli elaborati li valuteremo».

Il Prefetto, quindi, ha ribadito che l'intenzione generale è di riaprire quanto prima il settore ma che bisognerà definire bene l'ipotesi progettuale. «L'incontro è stato un po' la spinta per fare in modo che la curva possa essere frequentata dai tifosi. Ci sono aspettative importanti da parte dei cittadini e dei tifosi, ci è stato detto che s'intende dare a questa curva un colore particolare con famiglie e bambini e questa è una cosa che ci piace ancora di più. Proprio in virtù di questo ho voluto dare uno stimolo perché le cose vengano fatte. A noi, poi, tocca il compito di verificare se le condizioni poste in essere siano idonee a garantire la sicurezza. Ma con la buona volontà di tutti ci si può arrivare».