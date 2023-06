Auguri Salernitana! Il messaggio del presidente Iervolino e un piccolo regalo 19/06/1919: una data scolpita a fuoco nella storia della città

Oltre al 21 settembre - che è la data celebrativa più importante e rinomata per Salerno e i salernitani - c'è anche il 19 giugno. Esattamente 104 anni fa nasceva, infatti, la società fondata da una cordata con a capo Matteo Schiavone. Da allora, tre rifondazioni (la prima nel lontano 1927, le altre due nel recente passato, tra 2005 e 2011) e tanti sali-scendi, con momenti più o meno belli. Quest'oggi, la Salernitana festeggia nel punto di massimo splendore della sua storia ultracentenaria. Per iniziare questa lunga giornata di festa e celebrazioni sono state scoperte le targhe di due storici giocatori granata: Carmine Iacovazzo e Matteo Santucci presso lo stadio Vestuti, lì dove è stata creata una vera e propria "Wall of fame".

Salernitana.it: si torna al dominio originale

Per l'occasione del compleanno, inoltre, la società di via Allende ha recuperato il dominio internet originale: salernitana.it. Un piccolo ma gradito regalo di compleanno per la squadra e i suoi tifosi da parte del patron Iervolino, che ha voluto lanciare un messaggio carico di gratitudine e ottimismo.

Il messaggio di auguri del Presidente Iervolino per i 104 anni di storia granata

"La nostra amata Bersagliera compie oggi 104 anni di storia. Una storia lunghissima fatta di gioie, delusioni, leggende, speranze e successi. Fin dal primo giorno abbiamo posto al centro del nostro progetto il tifoso, con il suo entusiasmo, le sue pulsioni, le sue grandi emozioni.

“Macte Animo”, il motto inserito nello statuto dai fondatori della Salernitana quel 19 giugno 1919, è la nostra guida ed esprime la grinta che dobbiamo avere sempre per lanciare il cuore oltre l’ostacolo e con orgoglio combattere contro tutto e tutti su ogni campo.

Il nostro è un progetto coerente di medio-lungo periodo che perseguiamo tutti insieme, uniti dall’amore verso i colori granata. Non dobbiamo mai disperdere questa fiducia ed essere sempre coesi e compatti verso nuovi traguardi.

Buon Compleanno alla Salernitana e a tutti i suoi tifosi!

Macte Animo"

Danilo Iervolino