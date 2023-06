Salernitana, emozione al "Vestuti" nel ricordo di Santucci e Iacovazzo Scoperte altre due targhe nel vecchio Vestuti. Omaggio anche per tre giovani tifosi granata

Il Wall of Fame della Salernitana si arricchisce di altre due targhe. Questa mattina, nel giorno in cui Salerno celebra i 104 anni dalla fondazione della Salernitana, sono state scoperte le targhe commemorative intitolate a Carmine Iacovazzo, detto o' Lione, e Matteo Santucci.

Si tratta di due salernitani doc che hanno lasciato una traccia importante nel solco della storia dell'Unione Sportiva Salernitana 1919. Iacovazzo è stato capitano e giocatore di lungo corso con la maglia granata, protagonista della storica promozione in A nella stagione 1946/47. Santucci, con minor numero di presenze, ha lasciato un ricordo fortissimo essendo stato il protagonista della finale del Torneo Berretti 1969.

Le due nuove targhe volute dall'Amministrazione Comunale sono andate ad arricchire l'elenco dei campioni ricordati nel Wall of Fame della Salernitana, il muro della gloria restaurato in collaborazione con l'associazione di promozione sociale "Macte Aninmo 1919" nel 2022. Alla cerimonia ha preso parte il sindaco di Salerno che, insieme al presidente della commissione Sport, Rino Avella, a don Roberto Faccenda, ai familiari di Santucci e Iacovazzo e al team manager della Salernitana, Salvatore Avallone, ha scoperto le targhe. Nel corso della cerimonia la Salernitana ha omaggiato anche Marika, Francesco e Renato, tre giovanissimi tifosi che - con le loro lacrime di gioia versate nel corso di questa stagione - hanno interpretato al meglio la salernitanità e l'amore per la Salernitana.