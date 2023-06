Iervolino: Sousa ci mette cuore e passione, resterà alla Salernitana Il presidente del cavalluccio marino: è l'allenatore giusto per ripetere una bella stagione

"A fine stagione è uscita qualche notizia che lo vedeva lontano dalla Salernitana, così non è. Lui è concentrato, convinto di restare, molto energico come al suo solito. Io, come ho detto anche a lui, amo e proteggo le persone che stanno con me quando sono convinto che ci mettono cuore e passione come ce la mette lui". Lo ha detto a LaPresse Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, a proposito del tecnico portoghese, finito nel mirino nelle scorse settimane del Napoliprima che Aurelio De Laurentiis puntasse su Rudi Garcia.

"Sono confidente che la Salernitana può ripetere una bellissima stagione e Sousa è l'allenatore giusto per questo - ha aggiunto l'imprenditore campano - Noi dobbiamo crescere e trasferire grande entusiasmo, senza però caricarci di aspettative. Siamo una società che sta dimostrando una progressione continua e costante di investimento. E' evidente che il campionato italiano non è facile, siamo una delle pochissime squadre che a giugno ha riscattato due giocatori importanti, come Pirola, già riscattato, e Dia, che verrà riscattato da qui a pochi giorni".