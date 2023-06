Abbonamenti Salernitana, tutti i dettagli: prezzi e agevolazioni L'amministratore delegato Milan ha presentato le iniziative verso la stagione 2023/2024

Questa mattina è stata presentata la campagna abbonamenti della Salernitana per la stagione 2023/2024. Al terzo anno di fila nella massima serie, la società di via Allende proverà a fare un ulteriore salto di qualità. Per farlo, oltre ad una campagna acquisti mirata e attenta, ci sarà bisogno di tutto l'apporto del caloroso pubblico granata. La società pare che vada in questa direzione, in particolare con forti incentivi per le famiglie con bambini piccoli.

La campagna inizierà ufficialmente il giorno 5 luglio, con diritto di prelazione per i vecchi abbonati. Chiunque usufruisca di questa opzione avrà uno sconto legato al vecchio abbonamento. La campagna libera sarà aperta, invece, a partire da mezzogiorno del 13 luglio.

Il costo per ogni settore e le agevolazioni previste

Il settore più economico, come sempre, sarà la Curva Sud. Qui il prezzo sarà di 340 euro, ridotto a 305 (per l'opzione "porta un amico" e per i vecchi abbonati) e a 270 in caso di abbonamenti per famiglia. Per la Sud non sono previsti ulteriori sconti relativi a donne, under 14 e over 65.

Per il settore dei Distinti, il prezzo intero è di 570 euro, che scende a 515 per l'opzione "porta un amico" e per i vecchi abbonati. In caso di acquisti di più abbonamenti per famiglia, il costo scende a 455 euro. Qui, sono presenti sconti abbastanza importanti per categorie di donna/over 65 e, soprattutto, under 14. Per donne e over 65 con vecchio abbonamento o con opzione "porta un amico", il costo dell'abbonamento nei distinti scende a 310 euro. Il ridotto famiglia per queste due categorie porta il costo a soli 270 euro. È però per gli under 14 che si fa il prezzo migliore: 200 euro per tutta la stagione.

L'altro settore più gettonato - la Tribuna Azzurra - prevede un costo d'abbonamento a 665 euro (prezzo intero). Con vecchio abbonamento, invece, il costo scende a 625 euro (così come se si opta per l'opzione di portare un amico). In caso di prezzo intero ma con famiglia, il prezzo è di 530 euro. Qui, le riduzioni per over 65 e donne sono ancora più notevoli. Per queste due categorie il prezzo è di 380 euro. Includendo un vecchio abbonamento o l'opzione porta un amico, c'è un ulteriore sconto di 40 euro (340 euro prezzo finale). Per donne ed over 65 che rientrano in acquisto di abbonamenti per famiglia, si arriva a soli 305 euro. Infine, per gli under 14, una intera stagione in Tribuna Azzurra costa 245 euro.

Come aveva già specificato anteriormente Maurizio Milan, non c'è possibilità di abbonamento per la Nord, a causa delle grandi incognite sulla riapertura del settore. Per Tribuna Verde e Tribuna Rossa - i settori più esclusivi e cari dell'Arechi - le cifre sono molto più alte e vengono meno gli sconti per famiglia (rimandiamo alla nostra gallery per tutti i dettagli).

Possibilità di rateizzazione in 12 mesi, nuova fidelity card e cambio nominativo: tutte le facilitazioni

Una delle grandi novità presentate oggi dall'amministratore delegato riguarda la possibilità di rateizzare il pagamento dell'abbonamento in dodici mensilità. Sarà possibile chiedere la rateizzazione attraverso una mail che sarà debitamente segnalata sul sito salernitana.it.

Infine, si segnala la presentazione della nuova fidelity card, la "Hippo card", che potrà essere sottoscritta dalle ore 10:00 del 28 giugno fino alla mezzanotte del 4 luglio a un costo promozionale di lancio di soli 5 euro + costi di gestione. Dal giorno dopo, dal 5 luglio, il costo della fidelity card ascenderà a 20 euro + costi di gestione.

Da quest'anno, inoltre, sarà possibile cambiare nominativo fino a un massimo di tre incontri, purché il soggetto ricevente sia possessore di una Granata card o di una Hippo card.