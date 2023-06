Curva Nord, restyling Arechi e centro sportivo: le ultime L'ad Milan ha fatto il punto della situazione con i giornalisti in conferenza stampa

Nella lunga conferenza stampa odierna dell'amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan, si è parlato della prossima campagna abbonamenti (argomento principale della conferenza) e dell'avanzamento dei lavori per quanto riguarda l'apertura della Curva Nord, il restyling dell'Arechi e l'identificazione del prossimo Centro Sportivo. L'apertura del settore ormai chiuso da anni è ciò che preoccupa maggiormente Milan e tutta la dirigenza granata.

Maurizio Milan: "priorità l'apertura curva Nord"

"Abbiamo presentato tanti progetti al Comune, faremo quel che si potrà e colgo l'occasione per ringraziare il Prefetto. Non vi nascondo che la parte prioritaria è l'apertura della curva Nord, è una conditio sine qua non perchè sarebbe una vittoria della città. Poter avere 7.000 abbonati in più è una questione di civiltà. Lo dico con grande serenità: mi auguro non si vada oltre le primissime giornate del prossimo campionato. Da convenzione abbiamo la possibilità di chiedere all'amministrazione comunale di farci carico dei lavori necessari, ma non credo che ci saranno problemi sotto questo punto di vista. E' una vicenda che dura da 13 mesi e sono impegnato ogni giorno per soddisfare le esigenze del presidente. Sarà un settore destinato a un pubblico particolare e alle famiglie. Per tutti gli altri tifosi, si applicheranno i prezzi della Sud".

Maurizio Milan coglie l'occasione per parlare anche dei disagi relativi agli ingressi, con un focus particolare sui soggetti diversamente abili. "Ci occuperemo nelle settimane successive della problematica delle lunghe code all'esterno dello stadio, vogliamo che i tifosi vengano a vedere la partita nelle migliori condizioni possibili". E quanto ai diversamente abili "Vorremmo avere due ascensori nel settore distinti ma i lavori non sono partiti e ci dobbiamo aggiornare tra una settimana. Se non ci saranno tempi e modi per soddisfare le esigenze troveremo una soluzione diversa. Noi siamo sensibili a questo tipo di argomentazione, bisogna accedere in massima sicurezza allo stadio e poter vedere la partita in modo dignitoso".

Il restyling e il possibile stop all'Arechi per due anni

Per il restyling dell'Arechi - dal valore di circa 35 milioni di euro, messi a disposizione dalla Regione Campania - Milan si augura "saremo coinvolti anche noi perchè a luglio del prossimo anno potremmo ritrovarci una capienza diversa dell'Arechi". Ovvero, c'è necessità di agire di concerto e pensare, tra l'altro, a delle soluzioni alternative qualora si concretizzasse uno stato di inagibilità per via dei lavori. " La Regione ha presentato un bellissimo progetto" sottolinea Milan "E speriamo che si possa lavorare a breve per la copertura totale dell'Arechi. Bisogna capire quanto tempo ci vorrà. Non sappiamo se la Salernitana potrà giocare all'Arechi durante i lavori o se dovremo giocare altrove. In questo caso i tempi sarebbero ristretti a due anni".

Infine, Maurizio Milan ricorda che la società ha già identificato un paio di aree d'interesse per lo sviluppo del Centro Sportivo ma che la strada è ancora lunga. "Speriamo di trovare la quadra quanto prima, stiamo facendo tanti piccoli investimenti per il Mary Rosy e dialoghiamo con altre due proprietà. Il presidente Iervolino vuole una struttura che farà crescere la prima squadra e il settore giovanile. È da un anno che valutiamo tutto senza trascurare alcun dettaglio a partire dagli studi di fattibilità. La crescita dei calciatori più giovani è prioritaria per il club. Siamo tranquilli, ci siamo posti degli obiettivi temporali e nel frattempo rispettiamo il contratto di locazione in corso".