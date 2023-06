Giochi Europei, Scherma: Gregorio d'argento nella sciabola a squadre Per le Azzurre grande giornata, in finale ko con la Francia.

Martina Criscio, Eloisa Passaro, Chiara Mormile e la salernitana Rossella Gregorio hanno vinto la medaglia d’argento ai Giochi Europei di Cracovia in Polonia. Competizione che ha assunto un valore ancora più alto grazie ai punti pesanti messi in palio il ranking di qualificazione Olimpica. Con questa seconda piazza le azzurre fanno strada e sono sempre più vicine ai Giochi di Parigi.

Azzurre brave fin dai quarti quando hanno buttato fuori l’Azerbaijan 45-42. In semifinale bella vittoria per 45-40 sull’Ungheria e l’unico ko è arrivato in finale al cospetto della Francia che si è imposta 45-38.

GIOCHI EUROPEI 2023 – SCIABOLA FEMMINILE A SQUADRE | Cracovia (Pol), 30 giugno 2023



Finale

Francia b. ITALIA 45-38



Finale 3°/4°

Ungheria b. Bulgaria 45-40



Semifinali

Francia b. Bulgaria 45-35

ITALIA b. Ungheria 45-40



Quarti di finale

ITALIA b. Azerbaijan 45-42



Classifica (12): 1. Francia, 2. ITALIA, 3. Ungheria, 4. Bulgaria

ITALIA: Martina Criscio, Rossella Gregorio, Eloisa Passaro, Chiara Mormile