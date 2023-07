Salernitana, tutti in fila per Dia: anche il Milan bussa alla porta dei granata I rossoneri potrebbero offrire soldi e contropartite per chiudere l'operazione

Il mercato della Salernitana ruota soprattutto attorno al nome di Boulaye Dia. Protagonista indiscusso dello scorso campionato di serie A nel quale ha segnato 16 reti, il senegalese è l'oggetto dei desideri di numerose squadre, italiane ed estere. La Salernitana appena ieri ha ufficializzato il riscatto del 26enne dal Villareal ma ora attende di capire le evoluzioni del mercato per gestire al meglio la vicenda. Nelle ultime ore il Milan ha bussato alla porta dei granata, forte anche dei buoni rapporti tra le società. Appena la scorsa settimana, infatti, il ds Morgan De Sanctis aveva incontrato a Milano la dirigenza rossonera, prendendo informazioni per il centrocampista Marco Brescianini (ora vicino al Frosinone), il trequartista Daniel Maldini e l'attaccante Lorenzo Colombo. Il Diavolo, dunque, potrebbe immaginare di inserire qualche contropartita nell'operazione, in modo da accaparrarsi Dia ad un prezzo anche più basso rispetto ai 25 milioni di euro previsti dalla clausola. La Salernitana preferirebbe non inserire contropartite nella trattativa, anche perché in caso di cessione dovrà corrispondere il 20% al Villareal.

Intanto non solo il Milan ha sondato il terreno per il senegalese. La Fiorentina da mesi segue Dia che è in cima alla lista dei desideri; il club viola segue anche M'Bala Nzola, obiettivo che piace pure alla Salernitana e che potrebbe essere “libero” in caso di passaggio a Firenze di Dia. Intrecci di mercato che potrebbero trovare il giusto incastro. Il calciatore senegalese, intanto, partirà per il ritiro di Rivisondoli con la Salernitana dove, in attesa di conoscere il suo futuro, inizierà il percorso di riabilitazione post-operatorio.