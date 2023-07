Salernitana, Sousa "vola" a Roma ed incontra De Sanctis e Iervolino Primo summit di mercato per programmare la nuova stagione

Paulo Sousa atterrerà oggi pomeriggio a Roma dove, di fatto, inizierà la sua seconda esperienza da allenatore della Salernitana. Nella Capitale, infatti, il tecnico portoghese incontrerà subito il ds Morgan De Sanctis. Un summit tecnico per iniziare a squadrare il foglio e stilare la strategia di mercato del club. Idee che in serata saranno condivise a cena con il presidente Danilo Iervolino.

Sousa a fine stagione aveva dettato la linea, chiedendo al club di non cedere i pezzi pregiati della rosa. La Salernitana lo ha accontentato, riconfermando Ochoa e riscattando Pirola e Dia. Da capire, però, se le richieste del portoghese potranno coesistere con le dinamiche del mercato. Su Dia si è fiondato anche il Milan che si è aggiunto alla lunga lista di estimatori che in queste settimane ha manifestato interesse per il senegalese. Resta da decifrare anche il futuro di Mazzocchi: l'esterno e capitano granata è da settimane al centro di un intrigo di mercato. La Salernitana, ufficialmente, non ha ricevuto offerte ma è consapevole che la posizione del calciatore sia fortemente in bilico. Per lasciar partire Mazzocchi il club chiede circa 10 milioni di euro, cifra che potrebbe calare con l'inserimento di possibili contropartite. Torino, Juventus e Monza hanno sondato il terreno ma senza sferrare l'assalto. La Salernitana, dal canto suo, attende l'evolversi della vicenda e studia le possibili alternative che offre il mercato.