Caso Salernitana-Giuffredi, la Lega A: «Valutiamo regole più stringenti» «Consenso generalizzato rispetto a quello che ha prospettato la Salernitana»

Il caso Salernitana-Giuffredi è finito anche all'attenzione dell'assemblea di Lega di serie A (presente per i granata l'ad Maurizio Milan). A darne notizia è stato il presidente Lorenzo Casini che, nel corso della conferenza stampa, ha parlato della vicenda, illustrando la volontà di regolamentare i rapporti tra società ed agenti.

«Nelle comunicazioni iniziali si è discusso molto di una questione sorta negli ultimi giorni tra un'associata, la Salernitana, e un agente», ha spiegato Casini. «La serie A ha preso contezza di un problema che evidentemente esiste nei rapporti tra professionisti e società e si è impegnata a valutare queste tematiche anche nell'ottica di adottare regole più stringenti sui rapporti tra le parti».

Entrando, poi, più nello specifico Casini ha detto: «È stato detto che in alcuni casi si assiste a posizioni degli agenti che invadono le sfere di competenza della società o della dirigenza, con decisioni o ipotesi che non competono all'agente bensì alla società. Da questo punto di vista - ha aggiunto Casini - una possibilità è adottare un codice etico relativo ai rapporti agenti-club, magari anche con delle sanzioni per scoraggiare determinati comportamenti. C'è stato un consenso generalizzato rispetto a quello che ha prospettato la Salernitana, poi come sapete il tema agenti è molto discusso: il tema, come per le plusvalenze, non è l'uso ma l'abuso».