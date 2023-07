Salernitana: proposto Sansone, De Sanctis (per ora) declina Il calciatore è assistito da Tinti che cura anche gli interessi di Bonazzoli, in uscita dal club

Il nome di Nicola Sansone, per il momento, non sembra stuzzicare gli entusiasmi della Salernitana. L'esterno offensivo, classe '91, in queste ore è stato proposto al direttore sportivo Morgan De Sanctis che, tuttavia, ha (per ora) declinato l'invito. La Salernitana, infatti, punta ad ingaggiare soprattutto calciatori under 30, già pronti per la prossima stagione ma in grado di rappresentare anche il futuro del club. Il nome di Sansone, tuttavia, potrebbe tornare di moda nelle prossime settimane di calciomercato. L'attaccante, che si è da poco svincolato dal Bologna, è assistito da Tullio Tinti, procuratore che cura gli interessi anche di Federico Bonazzoli. Il “pistolero” non rientra nei piani della Salernitana che proverà a trovargli una nuova sistemazione in questo mercato, nella speranza di riuscire a salvaguardare anche l'investimento (5 milioni di euro) fatto nella scorsa estate per acquistare Bonazzoli. Con Tinti, dunque, si dovrà trovare una soluzione che potrebbe includere anche il futuro di Nicola Sansone. Il 32enne è nato in Germania ma ha origini cilentani. Non ha mai nascosto la sua simpatia per la Salernitana che, dopo l'addio al Bologna, potrebbe rappresentare una destinazione molto gradita al calciatore. Il club, per il momento, non sembra convinto ma la trattativa potrebbe riaprirsi successivamente.