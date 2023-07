Salernitana, ecco il progetto per riaprire la Curva Nord: venerdì si presenta Comune e Salernitana consegneranno l’incartamento in Prefettura

Sarà presentato venerdì in Prefettura il progetto per la riapertura della Curva Nord dello stadio Arechi ed il dislocamento del settore ospiti nei Distinti. Comune e Salernitana hanno definito il tutto in queste ore e si apprestano a consegnare l’incartamento alle autorità di pubblica sicurezza.

Diversi gli interventi previsti dal progetto: l’area parcheggio per gli ospiti sarà realizzata nei pressi dei Distinti e sarà delimitata con recinzioni modulari in modo da evitare il contatto tra le due tifoserie. Potrà ospitare la sosta di 190 auto e 25 motocicli, mentre i pullman stazioneranno lungo via Giulio Pastore. Sempre nell’area dei Distinti sarà predisposta l’area “gregge” per il raduno dei tifosi.

Il progetto, inoltre, prevede la riqualificazione del tunnel tra i Distinti e la Curva Nord per consentire l’arrivo del bus ed il passaggio della squadra ospite. Nei Distinti sarà realizzato il bar per gli ospiti e la doppia recinzione nella parte superiore. Nello stesso settore è previsto anche l’adeguamento dei servizi igienici per i tifosi granata.

Lavori importanti che avranno un costo di 2.5 milioni di euro. Soltanto un milione soltanto per realizzare il punto di raduno alle spalle dei Distinti. Non a caso Ente e società tengono in piedi anche un possibile piano B (parcheggio a Capitolo San Matteo - già sperimentato per i concerti - e trasferimento dei tifosi con navette) da proporre a Questura e Prefettura che, tuttavia, nei giorni scorsi hanno già manifestato delle perplessità.

L’intervento è interamente a carico del Comune che, come previsto dalla convenzione d’uso approvata nei mesi scorsi, lo affiderà alla Salernitana per velocizzare la realizzazione dei lavori. I costi sostenuti dal club, poi, saranno scorporati dalle rate che la società dovrà versare all’Ente per l’utilizzo dell’impianto.