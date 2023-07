La Salernitana verso Rivisondoli, tra primi allenamenti e "verdetti" Sousa lascia a casa alcuni giocatori che non rientrano nel progetto tecnico

Manca sempre meno al ritiro della Salernitana nella località di RIvisondoli (L'Aquila) e in giornata Paulo Sousa diramerà la lista dei convocati. Dopo il primo allenamento e test medici della giornata di ieri (con Boulaye Dia come protagonista), arriva il momento di capire chi rientra nel progetto tecnico del mister portoghese. Il nome più importante - tra quelli della rosa granata - che dovrebbe essere escluso dalla lista è quello dell'ex gioiello del Crotone, Nwankwo Simy. L'attaccante non ha mai convinto a Salerno e dovrebbe partire nuovamente. Oltre al nigeriano, sembrano fuori dai giochi sia Julian Kristoffersen che Francesco Orlando. Sono gli unici giocatori non in permesso che non sono stati chiamati per il primo allenamento della giornata di ieri al centro sportivo Mary Rosy. Per far sentire il proprio supporto alla squadra, nel primo giorno di raduno era presente anche il direttore sportivo Morgan De Sanctis.

Rimane l'obiettivo di sfoltire la rosa, con pochi puntellamenti

È ormai risaputo che l'obiettivo di mercato della Salernitana, più che il grande nome, è quello della riduzione del monte ingaggi senza cedere le pedine più importanti della squadra. La rosa conta con 32 elementi e Paulo Sousa vede molti di questi lontani dal progetto tecnico per la prossima stagione. I reparti da completare dovrebbero essere quelli di centrocampo e attacco. In particolare per quanto riguarda le punte, sembra che l'unico sicuro di un posto per la prossima stagione sia Erik Botheim. Poi, rimane il nodo Bonazzoli (si vocifera di un trasferimento all'Inter) e, soprattutto, quello di Boulaye Dia. Il senegalese ha tempo fino al 20 luglio per liberarsi alla cifra di 25 milioni di euro. De Sanctis e Iervolino pressano affinché rimanga almeno un'altra stagione o ad alzare la clausola rescissoria a un valore decisamente più consono.

Domani riposo, poi si parte per il ritiro

Oggi, sabato 8 luglio, secondo allenamento per i granata al Mary Rosy. Domani, invece giorno di riposo, in vista della partenza per la località abruzzese. Come riporta l'ultimo comunicato della società, "La preparazione della Salernitana nel ritiro di Rivisondoli prenderà il via lunedì 10 luglio alle ore 17:00. Tutti gli allenamenti della prima settimana di lavoro in ritiro si svolgeranno a porte aperte". Si attendono anche molti tifosi al seguito, sia per sostenere i propri beniamini che per godersi alcune rilassanti giornate in un territorio tendenzialmente più fresco rispetto alle medie nazionali.