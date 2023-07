Salernitana, ecco la lista dei calciatori convocati per il ritiro estivo In quattro restano a Salerno, i nazionali si aggregheranno gradualmente

La Salernitana ha provveduto a diramare la lista dei calciatori convocati per il ritiro di Rivisondoli (dal 10 al 27 luglio) e quello di Fiuggi (dal 29 luglio al 6 agosto). Restano a Salerno il giovane portiere Allocca e gli attaccanti Orlando, Kristoffersen e Simy. Con il gruppo lavoreranno, invece, Mantovani, Motoc, Boultam, Mamadou Coulibaly e Sfait.

La squadra partirà lunedì mattina da Salerno per raggiungere Rivisondoli dove, nel pomeriggio, è in programma il primo allenamento (preceduto dalla conferenza stampa di Paulo Sousa). I calciatori granata che sono stati impegnati con le rispettive nazionali (Ochoa, Gyomber, Daniliuc, Lovato, Pirola, Lassana Coulibaly, Kastanos, Botheim) si aggregheranno nel corso del ritiro. L'ultimo a raggiungere il ritiro del cavalluccio marino sarà Ochoa, al momento ancora impegnato con la rappresentativa messicana in Gold Cup.

Di seguito la lista dei calciatori convocati per il ritiro estivo:

PORTIERI: De Matteis, Fiorillo, Ochoa, Sepe;

DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Gyomber, Lovato, Mantovani, Motoc, Pirola, Sambia;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Boultam, Candreva, Coulibaly M., Coulibaly L., Iervolino, Kastanos, Maggiore, Mazzocchi, Sfait;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Dia, Valencia.